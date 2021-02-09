Человек погиб при пожаре на севере Москвы

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Россия, Москва, Новосходненское шоссе Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара в частном жилом доме на севере Москвы в ночь на вторник, 9 февраля.

Пожар возник в одном из домов на Новосходненском шоссе, где проживали несколько семей. Огонь распространился на площади около 36 квадратных метров.

К настоящему времени возгорание локализовано, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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