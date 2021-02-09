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Опрос показал, сколько россиян берут подработку в свободное время
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Опрос показал, сколько россиян берут подработку в свободное время

Татьяна Плотникова

Рынок труда

Более половины россиян, принявших участие в исследовании проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», рассказали, что подрабатывают в свободное от основной работы время.

О том, что брали раньше или продолжают подработку по профессии на вечернее время или выходные дни, рассказали 52 процента опрошенных. При этом 11 процентов респондентов стараются монетизировать свои увлечения и хобби.

Несмотря на занятость, 64 процента участников исследования находят возможность для отдыха с семьей или в одиночестве, поскольку выбирают разовые проекты, а не постоянную дополнительную работу.

Только 15 процентов опрошенных признались, что испытывают нехватку времени на отдых из-за занятости.

Большинство, 65 процентов респондентов, назвали целью поиска подработок желание сохранить определенный уровень жизни или улучшить его. Для 30 процентов подработка является необходимостью, поскольку иначе денег хватает лишь на удовлетворение базовых потребностей.

В ходе опроса 21 процент россиян рассказали, что предпочитали сократить расходы, а 13 процентов вынуждены были воспользоваться отложенным на черный день, сообщает ТАСС.

Ранее в ходе опроса портала SuperJob выяснилось, что 65 процентов россиян хотели бы найти подработку, а 17 процентов граждан России уже имеют дополнительный заработок. При этом 18 процентов респондентов не имеют подработок и не собираются их искать.

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