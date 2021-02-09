Лжегадалку арестовали в Подмосковье по статье о мошенничестве

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Подольска задержали женщину по подозрению в мошенничестве. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает региональный главк Министерства внутренних дел.

В пресс-службе ведомства уточнили, что, по данным следствия, задержанная представлялась гадалкой и целительницей, предлагая снять сглаз с денег и ювелирных изделий.

Под таким предлогом подозреваемая забрала драгоценности у хозяйки ювелирного магазина, пообещав молиться для снятия сглаза, а затем вернуть вещи владелице. Позднее лжегадалка забрала ценности из квартиры потерпевшей, поскольку они якобы несли отрицательную энергию.

В этот же день лжцелительница снова связалась с женщиной и заявила, что на ее сына наложен сглаз. Для снятия порчи злоумышленница потребовала передать ей миллион рублей. После этого хозяйка ювелирного магазина заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Подозреваемую задержали, она рассказала, что отнесла полученные драгоценности на сумму более 300 тысяч рублей в ломбард. Возбуждено дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Задержанная заключена под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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