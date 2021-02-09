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«Стилиста на мыло»: поклонники Оксаны Самойловой раскритиковали ее новый образ
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

«Стилиста на мыло»: поклонники Оксаны Самойловой раскритиковали ее новый образ

Виктория Родимкина

Звезды

Модель и блогер Оксана Самойлова опубликовала в Сети снимки с фотосессии в красном цвете. Она предстала в платье красного оттенка с большим букетом красных роз и мейкапом в тон.

— Нет-нет-нет. Эти фотки должны быть в моей ленте. Пусть будет вторая попытка. Уж очень они мне нравятся, — подписала Самойлова публикацию в соцсети Instagram.

Однако не все подписчики поддержали звезду. Некоторые из них намекнули, что выбранный образ слишком вульгарный, а кто-то даже сравнил Самойлову с моделью Анастасией Решетовой.

«Вы мне нравитесь, но эта фотосессия не очень зашла, к вашему цвету кожи красный не подходит. Стилиста на мыло»; «Сначала подумала, что Решетова, как же вы с ней похожи»; «Многовато красного»; «Фото не очень» — написали фолловеры.

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модельфотосессииОксана Самойлова
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