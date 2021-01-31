Самойлова показала, как приклеивает уши годовалому сыну
Модель Оксана Самойлова приклеивает уши сына Давида с помощью специального корректора. О том, как она это делает, жена рэпера Джигана показала на своей странице в социальной сети Instagram.
Приклеив одно ушко, модель попросила мальчика показать, как это выглядит. Видимо, малышу не нравится, что мама пристает к нему с такими манипуляциями. Он недовольно морщится и часто моргает.
— Давидик, иди к маме. Приклеим уши на место, — сказала девушка сыну.
Ранее рэпер Джиган опубликовал в своем Instagram-аккаунте трогательное фото с женой Оксаной Самойловой и младшим сыном Давидом.
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