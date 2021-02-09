Актер Павел Савинков допустил перезапуск сериала «Счастливы вместе»

Кадр из сериала «Счастливы вместе»

Актер Павел Савинков заявил, что сериал «Счастливы вместе» вполне вероятно может вернуться на телеэкраны, так как россияне любят ностальгировать.

— Все возможно. Во всем мире есть спрос на ностальгию. А уж в нашей стране ностальгия популярна как нигде, — цитирует актера NEWS.ru.

Павел Савинков обратил внимание на любовь россиян к «Дискотеке 80-х». Он заявил, что люди в России чаще больше счастливы в прошлом, чем в настоящем. Актер предположил, что это из-за склонности ее идеализировать.

По мнению артиста, воскрешать сериал не стоит. Он отметил, что некоторые перезапуски не вызывают ничего, кроме грусти.

Савинков сыграл в сериале роль Толика. «Счастливы вместе» шел с 2006-го по 2013-й год. Всего вышло 365 эпизодов.

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