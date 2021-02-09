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СМИ: Власти могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

СМИ: Власти могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

Виктория Родимкина

Экономика

Среди идей о возможном расширении использования материнского капитала есть предложение дать право вкладывать его в бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы НПФ (негосударственный пенсионный фонд — прим. «ВМ»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники во вторник, 9 февраля.

По данным издания, в правительстве данное предложение отправили на доработку. Возможность размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, обсуждалась на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Таким образом предлагалось стимулировать инвестиции физическими лицами на рынке капитала. Это могло бы обеспечить проекты долгосрочным финансированием.

Инициатива предполагает, что вложить маткапитал в облигации, а затем вскоре вывести деньги, будет нельзя. Семья сможет получить только процентный доход от вклада или сами облигации.

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