СМИ: Власти могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

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Среди идей о возможном расширении использования материнского капитала есть предложение дать право вкладывать его в бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы НПФ (негосударственный пенсионный фонд — прим. «ВМ»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники во вторник, 9 февраля.

По данным издания, в правительстве данное предложение отправили на доработку. Возможность размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, обсуждалась на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Таким образом предлагалось стимулировать инвестиции физическими лицами на рынке капитала. Это могло бы обеспечить проекты долгосрочным финансированием.

Инициатива предполагает, что вложить маткапитал в облигации, а затем вскоре вывести деньги, будет нельзя. Семья сможет получить только процентный доход от вклада или сами облигации.

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