Пустая колыбель: почему молодые люди не спешат становиться родителями

Фото: Елена Якушина, «Вечерняя Москва»

На совещании по социальным вопросам у президента России Владимира Путина министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков предложил трехступенчатую систему выплат пособий на детей от 3 до 7 лет включительно, согласно которой их размер будет зависеть от уровня доходов семьи. Увеличен в новом году и размер материнского капитала. Власти рассчитывают, что эти и другие меры поддержки помогут стимулировать рост рождаемости в стране.

Статистика минувшего года безжалостно констатирует: пандемия усугубила и без того не слишком оптимистичную демографическую ситуацию в нашей стране. Несмотря на усилия властей, переломить ее пока не удается. А в конце минувшего года эксперты заговорили о том, что нацпроект «Демография» оказался под угрозой срыва.

По данным Федеральной службы статистики, численность населения России сокращается с 2018 года: тогда количество жителей уменьшилось на 99 700 человек. На проблемы демографии еще год назад в послании Федеральному собранию обращал внимание президент России, назвав их одним из главных вызовов, которые стоят перед властью. Глава государства перечислил меры поддержки семей, необходимые для преодоления демографического кризиса. Среди них — повышение единовременных и ежемесячных пособий, а также выплата материнского капитала при рождении первенца.

Решила бы стратегия мотивации проблему при благоприятных условиях, теперь остается только гадать. Но эпидемия COVID-19 спровоцировала сокращение средней продолжительности жизни и серьезно ухудшила статистику смертности, как отметили в конце минувшего года члены Совета Федерации на совещании «О реализации национальных проектов в социальной сфере в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». Причем, кроме роста смертности в стране, сегодня наблюдается и сокращение рождаемости: по оценке Росстата только за I полугодие 2020 года этот показатель снизился на 5,4 процента. А за 11 месяцев 2020 года в России родилось на 60 тысяч детей меньше, чем в 2019-м.

Напомним: в конце июля прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в котором обеспечение устойчивого роста численности населения к 2030 году обозначено одной из самых важных государственных задач. Вопрос, как вытащить страну из демографической ямы, вероятно, теперь тревожит многих в самых разных профильных комитетах и министерствах. А ответить на него непросто. Ведь, по оценке аналитиков Минэкономразвития, в нашей стране и в этом году прогнозируется снижение численности населения. И эта динамика, утверждают специалисты, неизбежно продлится как минимум до 2023 года, несмотря на реализацию мер по поддержке рождаемости.

— Если увеличение показателей смертности можно объяснить последствиями пандемии, то с рождаемостью все намного сложнее, — считает социолог Алексей Егоров. — Помимо в разы возросших за минувший год экономических проблем, которые государство пытается компенсировать беспрецедентными мерами поддержки российских семей, общество не решило множество вопросов, доставшихся ему в наследство от доковидной эпохи. И далеко не все из них, как бы ни хотелось, можно решить с помощью материальных поощрений и реализации даже самых серьезных стимулирующих госпрограмм.

Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

До лучших времен

Позднее материнство — тенденция не нынешнего дня и даже не минувшего года. По статистике еще за два года до пандемии около 40 процентов пациенток ведущих репродуктивных клиник страны были женщинами старше 38 лет. Сегодня, по данным Центра демографических исследований, число женщин, родивших первого ребенка в возрасте от 35 до 50 лет, в три раза больше, чем десять лет назад. И если тогда впервые становились мамой в среднем года в 23, то сегодня — после 27 лет. Одна из причин, как ни парадоксально, возможности медицины. Но она, конечно, не главная.

— Сегодня женщины репродуктивного возраста — это те, которые родились в девяностые или в начале нового века, — объясняет социолог Алексей Егоров. — Непростые времена, когда их родителям приходилось работать от зари до зари, чтобы прокормить детей, естественно, сказались на их восприятии семьи и того, что для полного счастья нужно. А нужен, по мнению многих, «дом — полная чаша». А значит, сначала необходимо учиться, строить карьеру, обрастать материальной стабильностью, положением в обществе и так далее. С одной стороны, такая позиция не лишена логики, если бы не одно «но». Карьера и успех на трудовом поприще сродни наркотику: вот ты, как говорится, всего добилась кровью и потом, а уйти в декрет — значит расстаться со многими достижениями. Это трудно. Особенно если в погоне за карьерой не удалось найти спутника жизни, способного обеспечить надежный тыл. Увы, таких женщин в нашей стране и по сей день немало.

Однако существует и другая сторона медали. Если затянуть с материнством, есть риск остаться совсем без детей. Плохо это и для демографии: ведь чем позже женщина начинает рожать, тем короче становится ее репродуктивный возраст. А при таком подходе на увеличение числа многодетных семей страна может не рассчитывать.

Дело не только в карьере. Судя по результатам опросов, проведенных аналитиками за последнее десятилетие, среди причин отказа от раннего родительства молодые семейные пары из года в год в первую очередь называют финансовые проблемы и… материальную зависимость. Москвичи Татьяна и Сергей Коптевы — студенты и молодожены. Симпатия у ребят возникла еще со школы, после которой Таня поступила в педагогический вуз, а Сергей сначала отправился служить в армию.

— Дождалась его, конечно, — улыбается Татьяна. — А потом сразу свадьбу сыграли. Живем у моих родителей, своей квартиры у нас нет. Ипотека — не про нас. Я учусь на третьем курсе, Сергей — только на первом. Работать в полную силу нам не позволяют занятия, которые на дневном длятся весь день. Если сейчас решусь на ребенка, придется брать академический отпуск, а я «вечным студентом» быть не хочу! Мы и так с мужем на шее у своих родителей сидим. А после окончания вуза надо будет сначала на какой-нибудь работе по профессии закрепиться, что очень непросто… Так что рождение детей придется отложить на потом.

Согласитесь, в этом тоже логика есть. Ну как брать на себя ответственность за малыша, если сама, по сути, еще ребенок, не умеющий жить самостоятельно? А с точки зрения демографии арифметика проста: как сообщает Росстат, в нашей стране сегодня 2,5 миллиона молодых людей получают высшее образование очно. Какой процент из них материально независим, остается только догадываться.

— В последнее время стало модно говорить об осознанном, ответственном родительстве, — говорит психолог Людмила Федотова. — Это очень хорошо! Но только если мотивация «я не готов стать отцом» или «мне рано быть матерью» не обусловлена эгоистичными стремлениями «пожить для себя». Повременить с материнством, отложив рождение ребенка до лучших времен, чуть ли не тренд. Но за всем этим много очень серьезных неразрешенных проблем, одна из которых — психологическая незрелость и определенная инфантильность молодого поколения. Отсюда и все остальное: неуверенность в партнере, в себе, в завтрашнем дне, в семье и близких… Нашим выросшим детям надо давать взрослеть, а со стороны государства — помогать им вставать на ноги. Здесь и вопросы к трудоустройству, и к современной системе образования, заставляющей студентов вузов тянуть с созданием семьи до последнего.

Кстати, претензии можно предъявить и старшему поколению: сегодня, особенно в мегаполисах, бабушки и дедушки не слишком охотно сидят с малышами, предпочитая заниматься своими делами. Думаю, подобный эгоизм тоже тормозит рождаемость в стране.

Безысходность эгоизма

«Потом» — звучит не безнадежно. Куда страшнее завоевывающая все больше популярности не только на Западе, но и в нашей стране идеология чайлдфри. Эксперты считают ее одной из серьезных проблем демографии во всем мире. По мнению социолога Алексея Егорова, то, что позиция некоторых людей вообще не иметь детей в последние годы стала превозноситься до «правил жизни», чрезвычайно опасно.

— Молодежь, как известно, много времени проводит в интернете, — говорит он. — А там пруд пруди сказочных историй о том, как хорошо, свободно и весело жить, не обременяя себя потомством. Все это довольно агрессивно промывает мозги.

Действительно, в соцсетях сторонники чайлдфри в выражениях не стесняются, презрительно отзываясь о «вопящих кулечках».

«На детях в нашей стране делается слишком большой акцент. Демографию поднимать нужно, вот везде только и слышишь: «Роди, роди, дети — это счастье!» — пишет на одном из форумов некая Полина. — А в чем оно?! В бессонных ночах, в обслуживании вечно голодного существа, а потом еще и в вечных страхах за его здоровье? Ну уж нет! Мне мои нервные клетки дороже!» Не менее прямолинейно и откровение пользовательницы под ником Аманта: «Я не умиляюсь розовощеким карапузам. Через пару лет мне уже будет 40, но как в свои 18 я была чайлдфри, так и осталась ею. Причина у меня простейшая — нет потребности, нет желания и, возможно, больший уровень ощущения собственной свободы, когда я наперекор повсеместному «должна» могу ответить «нет».

кадр из фильма «Интервью с Богом» / 2018, «НД Плэй»

А недавно невестка на одном из сайтов бесплатных объявлений увидела запись: «Заберите кто хотите навязанную мне детскую кроватку!» Прямо крик души. Позвонила. Хозяйка колыбели, Елена, оказалась дамой разговорчивой и тут же начала на родню жаловаться:

— Мне постоянно приходится отбиваться от доброжелателей, которые изо всех сил пытаются убедить меня, как я должна жить, — говорит она. — А я хочу жить для себя, замуж не собираюсь, обрастать пеленками не хочу, всем своим поклонникам честно об этом заявляю. Но меня не понимают родные. У сестры двое детей, моя мама — счастливая бабушка. Ну и отлично! Так они в воспитательных целях притащили мне в квартиру детскую кроватку: мол, думай, от чего отказываешься. Запихнула ее на балкон, стоит, пустая, пылится. Вам не надо? Мне она точно никогда не понадобится! У меня в жизни и без детей все хорошо — море друзей, отличная работа и свобода передвижений...

Заявления сторонников чайлдфри своей категоричностью очень похожи. И суть одна — желание жить для себя. Ну еще типа «на себя денег едва хватает, а с ребенком придется делиться не только временем, но и качеством жизни».

— Пропаганда бездетности сегодня набирает обороты, — соглашается психолог Людмила Федотова. — И она ложится на очень благодатную почву: нынешнему молодому поколению вообще свойственна тяга к личному комфорту и повышенный индивидуализм. А тут лазейку предложили в качестве модной идеологии. В какой-то степени срабатывает «эффект толпы». Не думаю, что те, кто сегодня заявляет о своем отказе от родительства, будут придерживаться этой позиции и в будущем. Жизнь расставит приоритеты в нужном порядке. И будет очень жаль, если это случится слишком поздно, чтобы стать мамой или отцом.

Еще один характерный штрих к портрету современных чайлдфри сделали социологи: по результатам исследования ученых, 60 процентов сознательно выбравших бездетность были единственными детьми в семье, а 70 процентов сторонников этой модной идеологии материально обеспечены.

Вирусные осложнения

В пандемию всевозможные страхи, капризы, объективные и не очень причины, тормозящие рост рождаемости, слились воедино. А беспокойство о здоровье еще и подлило масла в огонь.

Национальное агентство финансовых исследований обнародовало шокирующие результаты: 46 процентов россиян молодого и среднего возраста (от 18 до 45 лет) не хотят заводить детей, мотивируя это неустойчивым материальным положением или отсутствием желания. При этом доля бездетных, которые хотят завести детей, сократилась, а доля родителей, уже имеющих детей и выражающих желание завести еще, — выросла.

«Женщины хотят заводить детей реже мужчин (51 процент против 41 процента)» — говорится в исследовании. Наиболее распространенные доводы, которыми россияне объясняют свое нежелание заводить детей, все те же: сложное финансовое положение (24 процента) и отсутствие планов заводить детей в ближайшей перспективе (23 процента). Многие ссылаются на отсутствие партнера (15 процентов) и плохие жилищные условия (12 процентов). Женщины также объясняли свое нежелание иметь детей проблемами со здоровьем, возрастными ограничениями, боязнью упустить карьерные возможности и утратить материальную независимость.

Не слишком радостная статистика и во вполне благополучной по рождаемости, на фоне других регионов, столице: не хотят продолжать род сегодня 17 процентов москвичей.

— В мегаполисе, как известно, возможностей для учебы, карьерного роста, развлечений и вообще вариантов разнообразить свою жизнь много больше, нежели в провинции, — комментирует социолог Алексей Егоров. — Здесь эмоционально проще выбрать жизнь без детей.

Еще одна печальная новость: по данным Минздрава, за последний год число абортов в стране выросло на 7 процентов. «Общество больно тем, что не хочет или боится рожать, особенно молодежь, и нам надо работать над тем, как не дать заболеть, а не как лечить», — высказал свое мнение член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. Эксперт предлагает начать реализацию программы «Один миллион детей за пять лет», суть которой в максимальном увеличении самой разной государственной поддержки, направленной на рост рождаемости и профилактику абортов.

А буквально несколько дней назад стало известно, что Госдума поддержала законопроект, запрещающий предоставление услуг по суррогатному материнству иностранным гражданам и россиянам, не состоящим в браке. Идея эта, надо сказать, далеко не у всех экспертов нашла поддержку, вызвав ожесточенные споры на тему дискриминации по признаку супружеского статуса.

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— Правовых проблем в законодательстве о суррогатном материнстве было немало, — комментирует кандидат юридических наук Сергей Марский. — И многие несогласованности законодательной базы требовали корректировки. Но то, что от возможности стать матерями таким способом отсекли одиноких, не состоящих в браке женщин, по меньшей мере, неожиданно.

Напомним: в нашей стране суррогатное материнство легализовано как на коммерческой, так и на бесплатной основе. В год в стране от суррогатных матерей рождается порядка 22 тысяч детей, причем интерес к услуге растет: число таких родов ежегодно увеличивается на 20 процентов. Тем не менее моральная сторона вопроса вызывает в обществе сомнения. Так что дальнейшие споры по этому поводу на законодательном и морально-этическом уровне, вероятно, продлятся еще несколько лет.

— Проблема суррогатного материнства далека от решения демографической проблемы в нашей стране, хотя косвенно ее и касается, — полагает психолог Илья Суровцев. — Куда сложнее понять, способно ли одно лишь материальное стимулирование исправить ситуацию со снижением рождаемости в стране. Честно — думаю, что нет. Потеря связей между поколениями, утрата семейных традиций и смена приоритетов в сторону личностных интересов — обо всем этом постоянно говорят самые разные эксперты. Но у нас много хороших, полноценных семей. И это нельзя не замечать, об их опыте, принципах жизни и нужно почаще рассказывать. Хочется верить, что вкупе с мощнейшей помощью пропаганда счастливого родительства поможет переломить ситуацию. В любом случае проблемы демографии государству и обществу необходимо решать сообща.

…Есть такая старинная народная мудрость: рука, качающая колыбель, правит миром. В наш прогрессивный век к ней, вероятно, нужно добавить необходимое условие: колыбель при этом не должна быть пуста.

ЦИФРА

22,4 процента по данным Росстава, составляет доля детей и подростков в возрасте до 18 лет от общей численности населения страны.

В ТЕМУ

По данным столичных загсов, за 10 месяцев 2020 года в Москве родились более 100 тысяч детей. Среди новорожденных мальчиков чуть больше, чем девочек: 51,5 процента и 48,5 процента соответственно. Более чем у 45 процентов матерей это был первый ребенок, более чем у 35 процентов — второй, еще около 15 процентов детей родились третьими в семье.

КСТАТИ

В сентябре 2020 года активисты благотворительного проекта «Спаси жизнь» предложили установить в Москве памятник беременной женщине. По мнению инициаторов идеи, это поможет в условиях демографического кризиса популяризировать семейные ценности.

ЦИТАТА

Федор Достоевский (1821-1881)-русский писатель:

— Без детей нельзя было бы так любить человечество.

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