Растить нужно с умом: руководитель детской клиники роддома № 4 рассказал об ошибках родителей

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По данным статистики, за последние десять лет дети стали болеть больше. Правда, всего на 1 процент, но за этой цифрой — тысячи жизней! Неспроста государство поставило здоровье в разряд национальных приоритетов. А врачи констатируют: увы, процветает самолечение, а оно небезопасно. О педиатрии, родительских ошибках и телемедицине мы поговорили с руководителем Детской клиники в родильном доме № 4 ГКБ им. Виноградова Владиславом Зяблицким.

Москва — город детоцентричный. Дети — любимая тема разговоров, а их воспитание и здоровье — главный повод для ожесточенных споров. И в этих баталиях больше всего достается педиатрам, имеющим доступ к телу главных людей. Позиция педиатра в отношении подходов к лечению юного поколения может стать причиной симпатии одних и антипатии других жителей мегаполиса. Но какие именно тренды сегодня составляют повестку дня? Все горячие вопросы, способные расколоть родителей на воюющие лагеря, мы задали Владиславу Зяблицкому, руководителю Детской клиники в родильном доме № 4 ГКБ им. Виноградова.

— Владислав Анатольевич, давайте начнем с насущного. Как вы относитесь к моде на естественное родительство, которое пропагандируют многие звезды и блогеры: домашние роды, отказ от вакцинации и грудное вскармливание по требованию до самоотлучения?

— А можно я простыми словами отвечу? Плохо! Домашние роды — это абсурд, шарлатанство и развод на деньги! Они очень опасны как для ребенка, так и для матери. Процесс родов спрогнозировать на сто процентов никто не может. Что, если потребуется хирургическое вмешательство, возникает риск сепсиса? Кто будет проводить оказание первой помощи ребенку? Новоиспеченный папа или модная доула (помощница в родах. — «ВМ»)? Не хочет мама лежать три дня в роддоме — не надо! Пусть приедет, родит, ее и ребенка обработают, зашьют — и уходит через сутки домой!

Что касается грудного вскармливания, то по требованию ребенок кормится первые 1,5 месяца жизни, потому что у него маленький желудок, а задача первого месяца — максимально прибавить в весе и компенсировать послеродовую потерю массы тела. Затем в кормлении по требованию нет смысла. Должен быть план — сначала 7, а потом 6 приемов пищи в сутки. Кормление до 3 лет, хоть и не так опасно, как домашние роды, но абсолютно бессмысленно и вредно. Только единичный материнский организм способен вырабатывать к такому возрасту обогащенное молоко. После шести месяцев ребенку нужен расширенный набор микроэлементов, его не может компенсировать грудное молоко.

А вред заключается в том, что длительное кормление чревато психологическими нарушениями. Мы получаем не социально адаптивного ребенка из-за того, что он постоянно привязан к матери. Он несамостоятельный, капризный, потому что он не получает того, чего хочет. С ребенком однозначно надо заниматься, играть, развлекать, но кормить грудью до трех лет — очень сомнительное баловство.

Ни одна вакцина не дает стопроцентной защиты

— А как насчет распространенного убеждения в том, что вакцины опасны для здоровья?

— Вакцинация — это процесс не для галочки. Вакцинировать нужно здоровых детей, тогда прививки не будут опасны. Вакцинация создана для того, чтобы обезопасить ребенка от детских болезней. Поэтому и начинать ее нужно как можно раньше. Коклюш у пятилетних детей может пройти легко, а у годовалых на фоне приступов сухого кашля может быть остановка дыхания. При ротавирусной инфекции ребенок первого года жизни активно теряет жидкость. И заставить его много пить в этом возрасте почти невозможно. Заканчивается все это обезвоживанием и госпитализацией малыша в инфекционное отделение.

— А вы в своей практике встречались со случаями осложнения от вакцин?

— Родители, к сожалению, путают понятия «осложнение» и «поствакцинальная реакция». После вакцинации от коклюша и пневмококковой инфекции допустимо повышение температуры в течение пары дней до 38,5: это выработка иммунного ответа.

Сразу скажу, что вакцинация не увеличивает и риски аутизма. Исследование, наделавшее много шума, было проведено гастроэнтерологом в 2004 году в Англии на вакцине «корь — краснуха — паротит». После чего он объявил, что после введения этой вакцины у детей началось развитие аутических расстройств, якобы из-за за большого содержания ртути в вакцине. Данное исследование было признано недействительным, потому что было доказано искажение данных со стороны родителей. Выявленные случаи расстройств произошли не через несколько дней, а через 3–5 месяцев после введения вакцины.

Что касается ртути, то в вакцине «корь — краснуха — паротит» содержится 1/200 от максимальной дозировки, которая может вызвать токсический эффект.

— Но как быть со случаями, когда человеку делают вакцину от инфекции, которую он потом подхватывает и заболевает?

— Такое, конечно, бывает. Но это означает, что заболевание пройдет в разы легче! Дело в том, что ни одна вакцина не дает 100-процентной гарантии защиты. В течение 2–3 лет будет защита в 94 процента, затем она снижается. В среднем каждая вакцина защищает в течение 5–7 лет, поэтому во взрослом возрасте мы каждые 10 лет делаем ревакцинацию от гепатита и кори.

Повторюсь, чтобы не было осложнений, ребенок должен вакцинироваться не по графику, а по состоянию здоровья. Он должен быть обследован и осмотрен врачом.

Так, при первом введении коклюшной вакцины ребенок обязательно должен пройти ультразвуковое исследование головы у невролога.

— Вы согласны с утверждением некоторых своих коллег о том, что ребенка не нужно лечить: кашель, насморк и температура необходимы для того, чтобы его состояние пришло в норму без медикаментов?

— Действительно, не стоит любой чих и кашель лечить противовирусными и антибиотиками. Незначительное повышение температуры, насморк и редкий кашель у ребенка — это физиологическое состояние, которое может быть связано, например, с сухостью воздуха в квартире. Лечится это и легкие вирусные инфекции симптоматически, то есть промыванием носа и дробным теплым питьем. И этого достаточно. Но, конечно, при сохранении симптомов более трех дней необходимо обратиться к специалисту, чтобы он мог адекватно оценить состояние малыша.

Фото: pexels.com/Daria Shevtsova

Аллергия на образ жизни

— Расскажите, чем болеет новое поколение: есть ли у них заболевания, незнакомые их родителям?

— За последние 10–15 лет количество детей-аллергиков увеличилось в четыре раза! Это связано с экологией, нашим образом жизни и продуктами питания. Так, родители в качестве прикорма нередко дают малышу экзотические для нашей полосы продукты вроде манго! Сложно организму человека, предки которого ели яблоки, нормально отреагировать на манго и маракуйю! Кроме того, много контактной аллергии, появляющейся из-за огромного количества синтетических вещей и агрессивных моющих средств. Ну и наш активный образ жизни связан с частыми переездами. К примеру, родители переехали со съемного жилья в свое. Но на ремонте в новой квартире сэкономили. В результате у ребенка возникает аллергия на клей или краску. А где аллергия, там и расстройства ЖКТ. Их бы я поставил на второе место по распространенности у современных детей. На третьем месте — ожирение, вызванное несбалансированным питанием.

Считается, что детей с аутизмом стало больше. Так ли это?

— Раньше диагностика аутизма была меньше, да и воспитание было другим. Современные родители думают, что чем больше игрушек повесят у ребенка в комнате и чем больше будут его загружать — тем лучше. Это неправильно. В первый год жизни у ребенка идет развитие центральной нервной системы, и этот процесс должен происходить постепенно. А когда малышу включают одновременно айпад, айфон и телевизор — он не успевает усвоить эту информацию и может немного уйти в себя, замкнуться. А дальше этот период может смениться возбудимостью. Но ни в коем случае не надо считать любого ребенка с нарушением поведения аутистом. Аутизм — серьезный диагноз, требующий доказательства. К сожалению, сегодня этот диагноз действительно стали ставить намного чаще. Раньше это заболевание привлекало меньше внимания, было менее модным, если можно так выразиться. Но я считаю, что аутизм часто провоцируется социальными факторами, о которых я уже упоминал.

— Спрошу об актуальном. Действительно ли дети переносят коронавирус легче взрослых и какие последствия могут быть потом?

— Данные об этом постоянно меняются. Раньше считалось, что дети вообще коронавирусом не болеют. Потом выяснилось, что болеют, но симптомы у них проявляются в стертой форме без сильных изменений легочной ткани. Возможно, это связано с тем, что у детей износ легких меньше. Сегодня мы видим, что дети действительно болеют в разы реже и коронавирус у них может протекать без осложнений. Вероятно, это происходит от того, что их организм еще не заселен вирусами и бактериями, поэтому иммунитет не отвлекается на сопутствующие вещи. Ну а о последствиях нужно говорить позже, когда пройдет хотя бы тридцать лет после пандемии.

Общение с родителями — половина работы педиатра

— С какого возраста детей лучше отдавать в спорт? Многие педиатры говорят, что до 7–8 лет делать этого не стоит, а спортивные тренеры убеждают, что после 4 уже поздно.

— Смотря какой спорт: профессиональный или общая физподготовка? До 4 лет ребенку вполне достаточно ежедневных занятий с родителями, включающих простые упражнения вроде прыжков, наклонов и хлопков. В 4–5 лет мышечный каркас достаточно укреплен. В этом возрасте хорошо заниматься развитием координации. Поэтому предпочтительны занятия акробатикой, гимнастикой, теннисом, фигурным катанием или плаванием. 6–7 лет — отличное время для развития гибкости. Уже через год суставы сократят свою подвижность на четверть. Можно отдать ребенка на любой вид гимнастики, восточные единоборства или футбол. Возрастной период с 8 до 11 лет лучше всего подходит для развития скорости, ловкости и сноровки. Можем предложить ребенку греблю, фехтование или велоспорт. Кроме того, можно начинать осваивать лыжи и сноуборд.

Поэтому профессиональный спорт возможен с 5 лет. Ждать до 8 лет не вижу смысла. Да и ребенок должен развиваться, а спорт прекрасно формирует характер и дисциплину!

— Психиатр Андрей Курпатов уверяет, что детям нельзя смотреть мультфильмы, так как они мешают развитию. Вы с этим согласны?

— Серьезно? А смотреть его телешоу можно? Мультики не мешают развитию, а наоборот, не только дают маме немного свободного времени для домашних дел (что важно!), но и развивают ребенка. К примеру, герои мультфильмов говорят разными голосами, поэтому у ребенка развивается слуховой анализатор. В мультиках ребенок может познакомиться с новыми предметами и явлениями. А это способствует развитию интеллекта. Но, как и везде, есть свои «но».

Папа и мама должны сами посмотреть хотя бы одну серию из тех мультфильмов, которые предлагают детям. Оценить скорость кадра, так как слишком быстрая смена картинки вредна для зрения маленьких ребят; содержание мультика — там не должно быть насилия. Ну и важно соблюдать регламент просмотра, к примеру, 1 серия и отдых, гимнастика или другие дела.

Фото: pexels.com / Elly Fairytale

ЦИФРА

34,1 млн. приемов провели столичные педиатры в прошлом году. Это на 4 млн приемов больше, чем пять лет назад. Рост рынка педиатрических услуг поддерживался за счет увеличения численности детей в городе, расширения охвата клиник, а также улучшения технической оснащенности детских поликлиник и больниц.

РЕПЛИКА

Теледоктор или шарлатан

Раиль Гизятов, заместитель руководителя юридического департамента европейской юридической службы:

— Телемедицина стала новым трендом в педиатрии в этом году. На фоне пандемии она начала развиваться гигантскими темпами. Но резкий скачок роста вызвал проблемы, к которым мы оказались не готовы. Например, в сети появилось огромное количество непрофессионалов, так называемых инстадокторов, которые в буквальном смысле ставили диагнозы «по аватарке». Поэтому возникли дополнительные требования к правовому регулированию этой отрасли.

Так, на сегодняшний день у теледоктора должны быть документы о соответствующем образовании, сертификаты и медицинская лицензия организации. А использование телемедицинских технологий возможно при взаимодействии медицинских работников между собой или в случае оказания медицинской помощи пациентам. Отдельно хочется сказать о помощи, которую может оказывать теледоктор. Через интернет возможны профилактика, анализ жалоб и анамнеза пациента педиатром, оценка эффективности лечебно-диагностических мероприятий и медицинское наблюдение за состоянием здоровья пациента. Телемедицина не означает, что пациент больше никогда не пойдет в поликлинику.

Но в некоторых случаях она может сделать помощь более доступной и быстрой. А это определенно помогает сократить время, которое пациент проводит в клинике в ожидании приема. Но на данном этапе развития технологий онлайн-доктор не сможет заменить очный прием. И это главное, о чем стоит помнить, вверяя здоровье своего ребенка врачу по ту сторону экрана.

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