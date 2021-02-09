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ОНФ предложил способ защитить пенсионеров от мошенников
Фото: pexels.com/Anna Shvets

ОНФ предложил способ защитить пенсионеров от мошенников

Виктория Родимкина

Общество

Общероссийский народный фронт (ОНФ) внес предложение в Центробанк предоставить людям старшего возраста добровольно отказываться от онлайн-платежей и исходящих переводов. Это, по мнению ОНФ, позволит сократить число мошеннических действий в отношении пенсионеров.

В частности, отметили в ОНФ, в случае одобрения инициативы пенсионер сможет оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах и входящих переводов.

Руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева пояснила, что также рассматривается возможность подачи заявления сотовому оператору об отказе на получение СМС-сообщений с кодами для перевода денег.

В Центробанке добавили, что работа по дополнительной защите людей старшего возраста при пользовании финансовыми услугами уже ведется, сообщает газета «Известия».

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