Кинолог дал рекомендации по уходу за собаками в зимний период

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

От переохлаждения в зимний период чаще других страдают собаки с короткими лапами и шерстью, а также пожилые животные. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По его словам, некоторым собакам необходимо уделить особое внимание в холодное время года, например, представителям декоративных пород — чихуа-хуа, русский той, китайская хохлатая и йоркширский терьер. Кроме того, стоит следить за здоровьем коротколапых псов, к которым относятся пекинес, такса, скайтерьер и бассет-хаунд.

Также специалист рекомендовал отказаться от долгих прогулок с питомцем в сильные морозы.

— Сокращайте время прогулки и следите за питомцем на улице: если вы заметили, что собака дрожит или поджимает лапы, то это верный признак переохлаждения. Заканчивайте прогулку и возвращайтесь домой. Во время прогулки не позволяйте собаке есть снег и ходить по лужам, — цитирует Голубева агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, эксперт добавил, что собакам, которые живут в вольере или будке, на зиму нужно утеплить жилище, обеспечив питомцу надежное укрытие от снега, дождя и сильного ветра. В морозы уличной собаке необходимо питаться два раза в день минимум, а пища должна быть более жирной и калорийной.

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