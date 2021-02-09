Как полюбить себя: советы столичного психолога 

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Вы часто себя критикуете и не можете остановиться? Всегда готовы прийти на помощь другим, игнорируя собственные интересы? Сравниваете себя с более успешными людьми и блогерами «Инстаграма»? Вполне возможно, вам не хватает так называемой любви к себе. Что это и как обрести, рассказала психолог семейного центра «Семья» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Вероника Александрова.

— Термин «полюбить себя» в научной психологии не рассматривается. Это выражение бытовое, несмотря на то, что слышим мы его постоянно: в СМИ, интернете, от друзей и знакомых. Если обратиться к психологии, то можно выделить такие понятия, как «я-концепция» и «самооценка». Самооценка — это ценность, значимость, которой человек наделяет себя в целом или же отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения. «Я-концепция» — это система представлений человека о самом себе, которая включает в себя и самооценку, и осознание своих физических, интеллектуальных и иных свойств, и влияние на личность внешних факторов, — говорит специалист.

Оба эти понятия напрямую связаны друг с другом. Самооценка по своей сути формирует определенные утверждения и убеждения касательно личности, что отчасти имеет отношение к «я-концепции» в целом.

Обычно любые устойчивые утверждения о самом себе у человека находятся достаточно глубоко. Зачастую мы даже не осознаем их, либо же одно утверждение может скрываться за другим. Например, тезис «Я должен всегда делать все идеально» подменяет собой настоящее, глубинное «Я плохой и неумелый». Когда у человека уже сформированы негативные убеждения о себе, он не просто помнит и повторяет их, он в них верит.

Формируем здоровую самооценку с детства

Как же формируются эти убеждения? Убеждения могут формироваться сами по себе, по ходу жизни или же под воздействием окружающих. Например, дети, в особенности маленькие, сильно подвержены влиянию самых близких людей — родителей. Из этого можно вывести несколько правил для взрослых:

1. Не критикуйте ребенка, критикуйте только его поступки при необходимости. Не «ты плохой», а «ты плохо сделал». Ребенок должен оставаться в стороне от прямой критики, обсуждается только действие.

2. Не взращивайте в ребенке так называемую выученную беспомощность. Это состояние человека, в котором он придерживается пассивной линии поведения даже при том, что появляется возможность действовать самостоятельно.

Если ребенку постоянно говорить: «Ты ни на что не способен»; «У тебя ничего не получится»; «Дай сюда, я сам сделаю», то он начинает верить, что ничего не может. Если при этом лишить ребенка возможности даже распробовать деятельность и увидеть положительный результат, то мы получим человека с пассивным образом жизни, который не любит и не верит в себя. Это состояние крайне опасно и способно привести к серьезным психическим нарушениям, в том числе к депрессии.

От теории к практике: полюби себя

Нелюбовь к себе выражается в устойчивых негативных убеждениях. Но стоит помнить, что наши убеждения — это не истина, не факт. Эта оценка только условно связана с правдой. Убеждение «я криворукий» — не ваше безусловное качество. Однако к нему вы способны привести тысячу аргументов, которые докажут правдивость. Как так выходит?

Дело в том, что психика человека устроена таким образом, что мы обращаем внимание именно на те ситуации и их трактовки, которые будут доказывать наши глубинные убеждения и одновременно игнорировать все те случаи, которые их опровергают.

Что же делать? Как изменить ситуацию и сказать «я люблю себя»? За один раз вы вряд ли сможете в корне изменить ситуацию, так как это требует много времени. Но результат стоит того, чтобы пробовать и работать над собой. Предлагаю следующий алгоритм действий:

1. Сначала нужно определить сами убеждения и сформулировать их. Как уже говорилось, они могут меняться.

2. Наблюдать за собой и определять, в каких ситуациях убеждения всплывают в голове. Пример: «Я забыл ручку дома — я глупый и ненадежный».

3. Каждый раз, когда вы отследили и поймали себя на этих мысли, стараться найти ситуации другое объяснение. Тренироваться это делать. Изменить свое отношение к вещам, не брать вину и ответственность только на себя, адекватно оценить все возможно варианты.

4. Пытаться обращать внимание на свои успехи, так как тогда негативные убеждения опровергаются сами по себе. Эта задача сложна, однако со временем станет получаться.

5. Любовь к себе должна быть безусловна. Человеку не нужны причины, чтобы любить себя и свою внешность. Не стоит и говорить о том, что красота — понятие субъективное, а требования моды — лишь продукт маркетинга. Эталон красоты меняется, так зачем же стараться подстроиться под него? Любить себя через призму социального одобрения — кривая дорожка.

6. Прислушивайтесь к себе. Не ожидайте чужой оценки.

Если вы чувствуете, что не можете самостоятельно справиться с ситуацией, вы всегда можете обратиться к психологам столичных семейных центров.

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