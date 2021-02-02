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«Пережили экзистенциальный шок»: психолог объяснил, как пандемия изменила людей
Фото: https://pixabay.com/ru

«Пережили экзистенциальный шок»: психолог объяснил, как пандемия изменила людей

Виктория Федотова

Общество

Целый год россияне ждали отмены режима самоизоляции, с конца января в Москве началось смягчение ряда ограничений. Социальный психолог Алексей Рощин в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, как пандемия изменила людей.

— Люди перестали чувствовать себя в толпе других людей, больше стало индивидуального, я бы даже сказал, изоляционизма, и страх появился. Многие пережили экзистенциальный шок, многие осознали, что жизнь висит на волоске, — отметил Рощин.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Круглый стол: «Вернуться к прошлой жизни»

Психолог подчеркнул, что в доковидное время жизнь людей текла обыденно, главная проблема – с работы уволят, премию не дадут, жена уйдет.

— А в данном случае люди осознали, что можно просто умереть. Смерть разлита в воздухе, нет осязаемого врага, но он везде. Это сильное психологическое изменение, когда человек осознает свою конечность. Многие люди переосмысляют многое, — считает эксперт.

Рощин считает, что в мировом масштабе пандемия показала провал медицинской науки. Несмотря на объединение врачей, весь мир увидел, что развитые страны, например, в США, в течение года ничего не могут сделать с пандемией.

Директор Центра технологической поддержки образования Московского политехнического университета, кандидат технических наук, куратор выставочных проектов «Science-Art» Илья Вольнов считает, что тема смерти для людей во многом табуирована, и перед ней испытывают панический страх.

— В результате мы безопасность ставим на первое место, в жертву приносим свободу и начинаем от нее отвыкать, с легкостью за год отдали ее за безопасность, — отметил эксперт.

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