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Тарифная система МЦД помогла сэкономить москвичам два миллиарда рублей
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Тарифная система МЦД помогла сэкономить москвичам два миллиарда рублей

Анастасия Колоскова

Город

Со времени запуска Московских центральных диаметров (МЦД) пассажирам удалось сэкономить более двух миллиардов рублей благодаря гибкой тарифной системе. Об этом сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что в течение 90 минут пассажиры имеют возможность бесплатно пересесть на метро и МЦК с МЦД в случае оплаты проезда по тарифу «Кошелек» карты «Тройка».

— Реализовывая подобные проекты, мы создаем не только комфортный и современный, но и доступный транспорт для наших жителей. Сейчас пассажир МЦД может сэкономить до 75 процентов трат за проезд. Это важное изменение, которое коснулось бюджета миллионов семей. Общая экономия пассажиров МЦД составила более двух миллиардов рублей, — цитирует Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс. Москвы».

Глава департамента также уточнил, что новый подвижной состав на обоих диаметрах делает поездки наиболее комфортным способом передвижения в московской агломерации.

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тарифстоимостьМосковские центральные диаметры
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