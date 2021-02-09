«Согреет в любой холод»: дептранс посоветовал москвичам перемещаться на метро в морозы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичный департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры посоветовал москвичам перемещаться на метро в морозы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

— «Мосметро» согреет в любой холод. По данным Единого диспетчерского центра, на станциях подземки сейчас плюс 15 градусов. Когда на улице минус 22, самое время поехать на метро, — говорится в сообщении.

Кроме того, дептранс напомнил пассажирам о важности использования во время поездки на метро маски и перчаток.

Напомним, во вторник, 9 февраля температура воздуха в Москве составит 15–17 градусов ниже нуля. Ветер прогнозируется восточный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, а влажность воздуха — 75 процентов.

Читайте также: Жители Подмосковья воспользовались «Тройкой» больше девяти тысяч раз