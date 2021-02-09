«Согреет в любой холод»: дептранс посоветовал москвичам перемещаться на метро в морозы
Столичный департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры посоветовал москвичам перемещаться на метро в морозы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
— «Мосметро» согреет в любой холод. По данным Единого диспетчерского центра, на станциях подземки сейчас плюс 15 градусов. Когда на улице минус 22, самое время поехать на метро, — говорится в сообщении.
Кроме того, дептранс напомнил пассажирам о важности использования во время поездки на метро маски и перчаток.
Напомним, во вторник, 9 февраля температура воздуха в Москве составит 15–17 градусов ниже нуля. Ветер прогнозируется восточный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, а влажность воздуха — 75 процентов.
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