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«Согреет в любой холод»: дептранс посоветовал москвичам перемещаться на метро в морозы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Согреет в любой холод»: дептранс посоветовал москвичам перемещаться на метро в морозы

Анастасия Колоскова

Город

Столичный департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры посоветовал москвичам перемещаться на метро в морозы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

— «Мосметро» согреет в любой холод. По данным Единого диспетчерского центра, на станциях подземки сейчас плюс 15 градусов. Когда на улице минус 22, самое время поехать на метро, — говорится в сообщении.

Кроме того, дептранс напомнил пассажирам о важности использования во время поездки на метро маски и перчаток.

Напомним, во вторник, 9 февраля температура воздуха в Москве составит 15–17 градусов ниже нуля. Ветер прогнозируется восточный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, а влажность воздуха — 75 процентов.

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