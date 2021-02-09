Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 февраля

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Во вторник, 9 февраля, столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле, во второй половине дня циклон с запада принесет снег. Ожидается переменная облачность.

Температура воздуха в Москве составит 15-17 градусов ниже нуля, в Подмосковье возможно до 20 градусов мороза. В ночь на 10 февраля столбики термометров могут опуститься до минус 27 градусов.

Ветер прогнозируется восточный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, а влажность воздуха — 75 процентов.

Сложившийся тип погоды может неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья, прежде всего людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеочувствительностью, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда жителям Москвы следует ожидать прихода весны.

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