Фанаты обвинили Джастина Тимберлейка в «использовании» Бритни Спирс

Фото: instagram.com/britneyspears

Певца Джастина Тимберлейка обвинили в использовании американской поп-звезды Бритни Спирс в своих интересах. Причиной стало расставание знаменитостей почти 20 лет назад. Триггером для поклонников артистки стал выход документальной ленты Framing Britney Spears («Обвиняя Бритни Спирс») о ее карьере и личных неудачах, пишет Insider.

Так, особое внимание в картине уделили движению #FreeBritney (Освободите Бритни), которое возникло в 2007 году. Тогда на фоне проблем с супругом у Спирс случился нервный срыв — она обрила голову на глазах у папарацци и вела себя неадекватно. Ее отец оформил над ней опекунство, и уже 13 лет певица находится в зависимости от его решений относительно своей жизни.

В юности Тимберлейк состоял в популярной группе ’N Sync, но в начале 2000-х начал сольную карьеру. Фанаты уверены, что использование Бритни Спирс и их романа способствовало его популярности. В период с 1998 по 2002 год пара встречалась, в интервью утверждая, что не имеет интимных отношений из-за веры Спирс в чистоту до брака. Но после их расставания исполнитель опроверг эту информацию. Кроме того, он заявил, что певица изменяла ему.

Интервью на тему их интимной жизни помогли карьере Тимберлейка, как и песня Cry me a river. В 2021 году поклонники Спирс сочли, что артист просто оговорил Бритни.

Напомним, Бритни Спирс 38 лет, но она находится под опекой своего отца по состоянию здоровья. Из-за этого она полностью лишена собственных прав. Ранее фанаты предполагали, что отец мог силой удерживать певицу дома, чтобы зарабатывать на ее творчестве.

Читайте также: «Мир довел ее»: пользователи Twitter извинились перед Бритни Спирс после фильма о ней