Малышева объяснила, о чем говорит не связанная с COVID пропажа обоняния

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Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева озвучила в эфире передачи «Жить здорово!» причины, из-за которых у человека может пропасть обоняние, помимо коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам доктора, восприятие запахов может временно утратиться, например, из-за значительных проблем в работе мозга. В некоторых случаях они могут привести к трагическим проблемам. Пропажа обоняния может свидетельствовать о болезни Паркинсона, которая благоприятствует гибели обонятельных нейронов. Об этом в студии программы рассказал врач-невролог, профессор Владимир Парфенов. В свою очередь болезнь Паркинсона может сыграть свою отрицательную роль на работе кишечника. Также данное заболевание может сопровождаться бессонницей.

Помимо этого, отсутствие обоняния может быть симптомом опухоли мозга или возникновения псевдоопухолевого процесса. Как сообщает «Царьград», об этом можно говорить, если есть эта «потеря» сопровождается резким ухудшением зрения или нарушением носового дыхания.

В таких случаях лучше всего обратиться к медикам и пройти магнитно-резонансную томографию.

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