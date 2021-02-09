Более 14 тысяч москвичей расселят по реновации на юго-западе столицы до 2024 года

Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Свыше 14 тысяч горожан расселят на юго-западе Москвы по программе реновации жилья до 2024 года благодаря 33 стартовым площадкам. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, градостроительный потенциал стартовых площадок составляет свыше 400 квадратных метров.

— Таких мощностей достаточно для того, чтобы до 2024 года обеспечить начало переселения свыше 14 тысяч человек, — уточнил руководитель ведомства.

Сергей Левкин напомнил о том, что программа реновации жилья на юго-западе столицы началась с заселения домов №49 и №55 в районе Южное Бутово. Так, новые квартиры получили уже более 1300 семей. На данный момент на территории округа 12 домов демонтированы.

На юго-западе Москвы за все время действия программы планируется расселить 520 домов общей площадью почти два миллиона квадратных метров.

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