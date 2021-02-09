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Ограничения по коронавирусу сняли в столичных ЗАГСах
Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Ограничения по коронавирусу сняли в столичных ЗАГСах

Юлия Ямпольская

Город

В ЗАГСах столицы сняли ограничения по коронавирусу и вернулись к обычному режиму работы. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в учреждениях больше не нужна предварительная запись, а также отсутствуют ограничения по числу гостей на мероприятиях.

— Улучшающаяся эпидемическая ситуация позволяет нам постепенно снимать и послаблять ограничения в городе. К обычному режиму работы возвращаются и столичные отделы ЗАГС, и Дворцы бракосочетания, — цитирует заммэра Telegram-канал столичного комплекса соцразвития.

Кроме того, Анастасия Ракова добавила, что средства индивидуальной защиты по-прежнему являются обязательными. Также на церемониях сохраняется требование о социальном дистанцировании, при котором нужно учитывать максимальное количество гостей.

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