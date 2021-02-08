Владимир Ефимов: Москва может вернуться к полноценной жизни в ближайшие месяцы

Владимир Ефимов / Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

Власти Москвы отмечают положительную динамику по снижению заболеваемости коронавирусом и надеются, что город сможет вернуться к полноценной жизни уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мы видим положительную динамику в снижении как количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций. И постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения. Мы очень надеемся, что в ближайшие месяцы нам удастся вернуться к полноценной жизни, — отметил Ефимов в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, сейчас все больше москвичей делают прививки от COVID-19. Пока остаются ограничения в виде масочного режима, социальных дистанций, что положительно сказывается на снижении числа заболевших.

Напомним, в столице за сутки число подтвержденных случаев коронавируса возросло на 1728, до 945 452. За сутки было зарегистрировано 62 летальных исхода, всего от инфекции в столице умерли 13 958 человек.

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