За сутки в Москве выявили 1728 случаев коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки коронавирус выявили у 1728 человек. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Столица лидирует по числу заболевших среди регионов страны. На втором месте расположился Санкт-Петербург, на третьем — Московская область.

Фото: Оперштаб

Всего в России выявлено 15 916 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. 10 процентов из них не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране вылечился 15 881 человек, 407 — скончались, уточняется в сообщении.

Ранее в Минздраве назвали срок жизнеспособности COVID-19 при комнатной температуре.

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