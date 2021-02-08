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В Минздраве назвали срок жизнеспособности COVID-19 при комнатной температуре
Фото: pixabay.com

В Минздраве назвали срок жизнеспособности COVID-19 при комнатной температуре

Виктория Родимкина

Здоровье

Новый тип коронавируса при комнатной температуре может оставаться жизнеспособным на различных поверхностях до трех суток, в жидкой среде — до семи суток. Об этом сообщается в новой версии методических рекомендаций Министерства здравоохранения России, опубликованной на сайте в понедельник, 8 февраля.

Уточняется, что при температуре плюс четыре градуса стабильность COVID-19 сохраняется более двух недель. А при повышении температуры до 37 градусов происходит инактивация вируса в течение одного дня, при 56 градусах — в течение 45 минут, при 70 градусах — в течение пяти минут.

— Вирус чувствителен к ультрафиолетовому облучению дозой не менее 25 мДж/см2 и действию различных дезинфицирующих средств в рабочей концентрации, — уточнили в рекомендации.

Инфекция часто проникает в организм человека через эпителий верхних дыхательных путей, желудка и кишечника, добавили в Минздраве.

Ранее Минздрав предупредил о том, что пациенты, которые перенесли COVID-19, имеют повышенный риск развития туберкулеза.

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