Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Владимир Ефимов: Количество москвичей на удаленке не превышает миллиона
Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Владимир Ефимов: Количество москвичей на удаленке не превышает миллиона

Юлия Ямпольская

Город

Столичные власти видят постепенное возвращение сотрудников в офисы с дистанционной работы, на данный момент их количество не превышает одного миллиона. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, о постепенном возвращении сотрудников в офисы можно заметить по движению пассажиров на территории города, а также по транспортному потоку.

— Если говорить про период самых жестких ограничений, это весна прошлого года, мы видели, что до 3–3,5 миллиона человек оставались дома, работая дистанционно, — уточнил Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее заммэра рассказал, что соблюдение всех эпидемических требований по коронавирусу позволяет снимать часть ограничений в столице.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок в общественных местах

РаботаМосквакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Все мнения
О проекте