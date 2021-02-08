Владимир Ефимов: Количество москвичей на удаленке не превышает миллиона

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Столичные власти видят постепенное возвращение сотрудников в офисы с дистанционной работы, на данный момент их количество не превышает одного миллиона. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, о постепенном возвращении сотрудников в офисы можно заметить по движению пассажиров на территории города, а также по транспортному потоку.

— Если говорить про период самых жестких ограничений, это весна прошлого года, мы видели, что до 3–3,5 миллиона человек оставались дома, работая дистанционно, — уточнил Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее заммэра рассказал, что соблюдение всех эпидемических требований по коронавирусу позволяет снимать часть ограничений в столице.

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