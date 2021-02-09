Кирилл Серебренников заявил, что покидает пост худрука «Гоголь-центра»

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников заявил, что покидает свой пост. Об этом во вторник, 9 февраля, он сообщил подписчикам на странице в социальной сети Instagram.

Бывший худрук театра опубликовал письмо столичного департамента культуры, в котором говорится об истечении 25 февраля срока договора с ним.

— Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. «Гоголь-центр» как театр и как идея продолжит жить, — написал Серебренников.

Будущему руководству он пожелал сделать так, чтобы театр оставался живым.

Напомним, Кирилл Серебренников занимал пост художественного руководителя «Гоголь-центра» с 2012 года.

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