Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кирилл Серебренников заявил, что покидает пост худрука «Гоголь-центра»
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Кирилл Серебренников заявил, что покидает пост худрука «Гоголь-центра»

Юлия Ямпольская

Общество

Художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников заявил, что покидает свой пост. Об этом во вторник, 9 февраля, он сообщил подписчикам на странице в социальной сети Instagram.

Бывший худрук театра опубликовал письмо столичного департамента культуры, в котором говорится об истечении 25 февраля срока договора с ним.

— Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. «Гоголь-центр» как театр и как идея продолжит жить, — написал Серебренников.

Будущему руководству он пожелал сделать так, чтобы театр оставался живым.

Напомним, Кирилл Серебренников занимал пост художественного руководителя «Гоголь-центра» с 2012 года.

Читайте также: Ко дню рождения Чехова: Главархив рассказал, как ставили «Чайку» в 1943 году

театросвобождение от должностиКирилл Серебренников
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Байден пугает, а нам не страшно

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Какую зарплату считать средней по Москве

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Все мнения
О проекте