Ко дню рождения Чехова: Главархив рассказал, как ставили «Чайку» в 1943 году

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Важную роль в поддержании боевого духа во время военных действий 1941–1945 годов сыграли театры, которые даже в это трудное время не прекратили свою работу. Так, за все время войны состоялось 473 тысячи спектаклей и концертов столичных театров. Главархив хранит многие свидетельства мужества работников творческой сферы, в том числе и истории постановок в условиях Великой Отечественной войны.

В октябре 1941 года, когда фашистские войска подошли близко к столице, было эвакуировано семь театров: Сатиры, Революции, Оперетты, имени Ленинского комсомола и Моссовета, Камерный, МТЮЗ, оставшиеся в столице театральные коллективы продолжали работу. Спустя два года вышло постановление Совета народных комиссаров СССР «О возвращении в Москву эвакуированных московских театров».

Так, после реэвакуации вернулся и Камерный театр, которому ко всему прочему в 1943 году исполнялось 29 лет. Сразу по возвращении началась подготовка к сезону, который Камерный театр открыл спектаклем «Пока не остановится сердце». Представил театр и «Мадам Бовари», которая не шла с начала войны.

В Главархиве рассказали, что помимо уже знакомых постановок театр собирался ставить новые. Именно поэтому в память о 40-летии со дня смерти Антона Чехова было решено ставить «Чайку». Подготовка заняла всего месяц. Александр Таиров хотел сделать искренний спектакль-разговор Чехова и зрителя, показать людям чеховскую «поэзию». Поэтому было решено ставить спектакль без грима, а на сцене практически не было вещей — тканное обрамление в спокойных цветах, пара кресел, рояль, на заднике при помощи света возникали окна. Вся постановка была призвана донести главную мысль пьесы — борьбу за искусство.

Таиров призывал актеров обойтись без излишнего трагизма, особенно при исполнении второй темы «Чайки» — беззаветная любовь. Во время постановки артистам нужно было вызвать в себе необходимое ощущение, прочувствовать его, чтобы родилась убедительность игры.

Алиса Коонен, исполнившая в спектакле роль Нини, в своих воспоминаниях писала, что в одной из сцен использовала внешнюю деталь — платок. Девушка убегала со сцены, взмахивая платком, а зритель ловил ощущение вовсе не бега, но полета, метафоры того, что чайка покидает родной дом. Трагические порывы героев пьесы сопровождались музыкой Петра Чайковского.

Спектакль закончился под тихое появление белой чайки, отображенной светом на рояле. Она воплощала символ истинного искусства, который чужд рутине.

Эту постановку Камерного театра очень высоко оценили, она получила восторженные отзывы от пианиста Святослава Рихтера и оперной певицы Нины Дорлиак. С похвалами выступили писательницы Александра Бруштейн и Татьяна Щепкина-Куперник.

Вот так, несмотря на тяготы военного времени, безденежное положение, разрушения театров, их работники продолжали трудиться, спасая многих людей целительной силой искусства.

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