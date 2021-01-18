Заслуженным работникам МХТ им.Чехова вручили почетные знаки

Актрисы МХТ имени Чехова Ксения Глинка, Раиса Максимова и Светлана Колпакова (слева направо) получили почетные знаки за работу в театре. Колпакова и Глинка играют в МХТ 15 лет, Максимова же посвятила ему 65 лет своей жизни / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 17 января, заслуженных работников Московского Художественного театра имени Антона Чехова наградили памятными знаками «Чайка». На церемонии побывала корреспондент «Вечерней Москвы».

Церемонию награждения провели в фойе театра, у основной сцены. Здесь собрались заслуженные работники МХТ имени Чехова, чтобы получить заветный значок из рук его директора и художественного руководителя Сергея Женовача. Среди награждаемых — не только артисты, но и сотрудники технических, научных отделов театра, Школы-студии и Музея МХАТ.

— Мне кажется, это очень правильная традиция — отмечать труд всех цехов. Так приятно видеть, что «Чайками» награждаются осветители, машинисты сцены и все, кто долгие годы принимает участие в создании спектаклей, — считает помощник художественного руководителя МХТ Мария Брусникина.

В начале церемонии памятными знаками отметили тех, кто работает в стенах культурного учреждения 15 лет. Награды получили машинист сцены Сергей Белов, актриса Ксения Глинка, костюмер малых форм Людмила Желтикова, помощник репертуарной части Виктория Иванова, осветитель основной сцены Ольга Романова и многие другие. Им вручили бронзовые значки с изображением символа театра.

— Как я ждала этого дня, — обратилась к участникам церемонии награждения артистка Ксения Глинка. — Каждый год я завидовала своим коллегам, которые удостаивались памятных знаков. Наконец-то «Чайка» досталась и мне. Я очень благодарна людям, которые работают здесь. Для меня огромная честь выходить на сцену вместе с вами.

Серебряные знаки почета получили начальник отдела механизации и технологического оборудования сцены Александр Бутник, артист Олег Тополянский, ведущий научный сотрудник Школыстудии МХАТ Ольга Егожина и другие, кто проработал здесь 25 лет.

—Спасибо всем, кто был рядом все эти годы. С большой гордостью могу сказать, что теперь я полжизни провел в Московском Художественном театре, —отметил Олег Тополянский.

Артист Станислав Любшин, редактор учебного отдела Школы-студии МХАТ Татьяна Горячева, заместитель директора Музея МХАТ Марфа Бубнова прослужили театру 40 лет. За верность учреждению его руководитель Константин Женовач вручил им золотые ≪Чайки≫.

—В 1952 году я случайно попал на спектакль «Три сестры» МХТ. Я, тогда еще студент кислородно-сварочного техникума, и не мог представить, что когда-нибудь буду играть здесь, на одной сцене с великими артистами. Я благодарен всем, а особенно Олегу Ефремову, который взял меня сюда, —рассказал Станислав Любшин.

В конце церемонии Сергей Женовач также вручил благодарность от министра культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу художнику по свету Ирине Тихоновой. А артистка театра Раиса Максимова, которая посвятила служению в МХТ имени Чехова 65 лет своей жизни, получила орден Александра Невского из рук советника президента Владимира Толстого.

—Хочу выразить огромную благодарность президенту за такую почетную награду. Всю свою творческую жизнь я посвятила Московскому Художественному театру. И я продолжаю играть здесь перед зрителями. Спасибо нынешнему руководству МХТ за такую возможность, —обратилась к зрителям Раиса Максимова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Женовач, директор и художественный руководитель Московского Художественного театра имени Чехова:

— Торжественное вручение «Чаек» должно было пройти 26 октября, в день рождения Московского Художественного театра, но в связи с пандемией церемонию пришлось отложить на некоторое время. Для нее мы выбрали символичную дату — день рождения Константина Станиславского. Я рад, что, несмотря на все сложности, знаки достались почетным мхатовцам.

Читайте также: Столичный Музей Победы проведет бесплатный онлайн-кинопоказ