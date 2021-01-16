Столичный Музей Победы проведет бесплатный онлайн-кинопоказ

Кадр из фильма «Воздушный извозчик» (ЦОКС/«Ленфильм», 1943 год)

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы приглашает всех желающих в бесплатный онлайн-кинотеатр «Поклонка». 16 января в нем покажут фильм «Воздушный извозчик».

Картину снял режиссер Герберт Раппапорт в 1943 году, находясь в эвакуации в Алма-Ате. По сюжету, летчик влюбляется в молодую певицу. Родители девушки против брака. С началом войны летчика направляют на один из тыловых аэродромов.

Главные роли в фильме исполнили известные советские актеры Михаил Жаров и Людмила Целиковская.

Онлайн-показы советских фильмов о войне начались на сайте Музея Победы в январе 2021 года. Также в интернет-кинотеатре планируют демонстрировать фильмы — участники ведущих международных фестивалей военно-патриотического кино. Документальные ленты из своих фондов для показа также предоставит Служба внешней разведки России.

Онлайн-кинопоказы проводятся на официальном сайте Музея Победы.

Ранее московские школьники назвали самые популярные онлайн-уроки в музеях в 2020 году.

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