Москвичи могут проголосовать за участников музыкального флешмоба «Валенки»
Москвичей, которые стали участниками всероссийского музыкального флешмоба «Валенки», можно поддержать на сайте музея Победы. Жители столицы прислали на конкурс десятки работ. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Так, до 31 января пользователи смогут выбрать самые яркие и запоминающиеся записи. Их авторы получат призы от музея — участие в zoom-экскурсии по новой экспозиции «Подвиг Народа», а ролики попадут в финальное видео, которое опубликуют на сайте и социальных сетях. Итоги голосования объявят в начале февраля.
Всероссийская музыкальная акция стартовала 12 декабря. Известный рефрен «Валенки, валенки» в декорациях исторической панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» исполнили юная артистка Арина Касина, солистка ансамбля «Музыкальная дорожка», и баянист Антон Воронков.
Исполнять отрывок из легендарной песни предлагалось в одиночку, с друзьями или всей семьей, дома или возле памятного места своего города. Также в ролике нужно было снимать валенки.
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