Москвичи могут проголосовать за участников музыкального флешмоба «Валенки» 

Всероссийская музыкальная акция стартовала 12 декабря / Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москвичей, которые стали участниками всероссийского музыкального флешмоба «Валенки», можно поддержать на сайте музея Победы. Жители столицы прислали на конкурс десятки работ. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Так, до 31 января пользователи смогут выбрать самые яркие и запоминающиеся записи. Их авторы получат призы от музея — участие в zoom-экскурсии по новой экспозиции «Подвиг Народа», а ролики попадут в финальное видео, которое опубликуют на сайте и социальных сетях. Итоги голосования объявят в начале февраля.

Всероссийская музыкальная акция стартовала 12 декабря. Известный рефрен «Валенки, валенки» в декорациях исторической панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» исполнили юная артистка Арина Касина, солистка ансамбля «Музыкальная дорожка», и баянист Антон Воронков.

Исполнять отрывок из легендарной песни предлагалось в одиночку, с друзьями или всей семьей, дома или возле памятного места своего города. Также в ролике нужно было снимать валенки.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

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