Более 1,4 миллиона девятиклассников сдадут собеседование по русскому языку в этом году

Фото: «Вечерняя Москва»

Итоговое собеседование по русскому языку 10 февраля 2021 года сдадут более 1,4 миллиона учеников девятых классов. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) во вторник, 9 февраля.

В основной срок участие в итоговом собеседовании примет 1 миллион 431 тысяча школьников.

— Третий год итоговое собеседование проводится для девятиклассников как обязательное, его успешная сдача является для них условием допуска к государственной итоговой аттестации, — уточнили в сообщении.

В Рособрнадзоре отметили, что в этом году в зависимости от эпидемической ситуации собеседование может проводиться как в очном, так и в дистанционном формате.

Школьники выполнят четыре задания. Итоговое собеседование будет оцениваться по системе «зачет»/«незачет». Для школьников, не прошедших собеседование по какой-либо причине, предусмотрены дополнительные сроки сдачи — 10 марта и 17 мая, передает агентство городских новостей «Москва».

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