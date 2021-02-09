«Зависит от инвестиционной стратегии»: эксперты рассказали, стоит ли вкладываться в биткоин

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Несколько дней подряд курс биткоина бьет исторические максимумы, поднявшись до отметки 48 тысяч долларов. Аналитики отмечают, что за последние два дня (8 и 9 февраля — прим. «ВМ») эта криптовалюта подорожала более чем на 22 процента. Стоит ли на данный момент вкладываться в биткоин, выяснило издание «Мир 24».

В частности, старший аналитик криптовалютной биржи Bitexfin Станислав Сторожев считает, что принцип работы биткоина и его «собратьев» схож с другими цифровыми деньгами. При этом криптовалюты в настоящее время никак не контролируются со стороны государств, органов-регуляторов или экономических компаний. По его словам, эмиссия (выпуск ценных бумаг — прим. «ВМ») биткоина ограничена 21 миллионом монет.

По словам Сторожева, главными достоинствами биткоина являются прозрачность, удобство использования, анонимность и отсутствие посредников. Эксперт отметил, что на данный момент рынок криптовалют подвержен волатильности — сложно предугадать его дальнейшие краткосрочные продвижения.

— Все зависит от вашей инвестиционной стратегии. Если вы предполагаете длительное хранение биткоина, то без разницы, по какому курсу вы его берете, — отметил старший аналитик.

Если же говорить о краткосрочных стратегиях, то нужно соблюдать классическое правило трейдинга, пояснил эксперт. Это правило звучит так: покупаем во время падения цены — продаем, когда она растет.

Тем временем руководитель информационного сайта о криптовалютах cryptonisation.ru Александр Зыль предостерег от вложения в эту криптовалюту. Причина, по его мнению, в том, что вложения в эту криптовалюту имеют высокие риски. Он отметил, что эти риски возникают из-за отсутствия регулятора.

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