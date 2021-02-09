Российские авиакомпании отказались от идеи создания дочерних лоукостеров

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Авиакомпании в России пока оставили идею создать лоукостеры внутри своих авиационных групп. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько во время пленарного заседания Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации, состоявшегося во вторник, 9 февраля.

По его словам, инвесторы могут вернуться к этой идее после того, как будет восстановлен объем пассажироперевозок до докризисного уровня. Пока, отметил глава Росавиации, сложно говорить об этом после снижения объемов перевозок в 2020 году.

— Во всяком случае, наши ведущие авиакомпании изучали этот вопрос и отказались от модели развития лоукостеров, — уточнил Нерадько.

Он пояснил, что интересы сформировать лоукостеры появятся, когда перевозки начнут расти, сообщает ТАСС.

Ожидается, что пассажиропоток российских авиакомпаний в этом году сможет превысить показатели рекордного 2019 года.

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