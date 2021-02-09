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Четыре лесопарковые зоны благоустроят в Подмосковье за год
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Четыре лесопарковые зоны благоустроят в Подмосковье за год

Елена Фролова

Общество

Четыре лесопарковые зоны планируется благоустроить в Московской области в 2021 году. Такую информацию предоставил глава областного министерства благоустройства Михаил Хайкин, сообщает «Подмосковье сегодня».

— На территории нашего региона расположено достаточно много природных зеленых зон. Губернатор поставил перед нами задачу их развития, — пояснил министр.

Так, в настоящее время ведутся работы в парке Малевича в Одинцове. Помимо этого, будет реализован второй этап благоустройства парка «Ушмарский лес» в Домодедове. Планируется навести порядок на территории Кузьминского лесопарка в Котельниках, а также в Видновском лесопарке в Ленинском округе.

Отмечается, что особое внимание во время работ будет уделено сохранению природной среды. По словам Хайкина, важно свести к минимуму вмешательство в природу.

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