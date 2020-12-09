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Более пяти тысяч деревьев высадили в столичных парках в рамках проекта «Наше дерево»
Общегородской проект «Наше дерево» / Фото: комплекс городского хозяйства города Москвы

Более пяти тысяч деревьев высадили в столичных парках в рамках проекта «Наше дерево»

Василиса Чернявская 

Город

В Москве завершилась осенняя высадка деревьев в рамках общегородского проекта «Наше дерево». Благодаря акции столичные парки украсили более пяти тысяч новых «именных» деревьев. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, проект «Наше дерево» за полтора года стал одним из самых популярных у москвичей.

— Благодаря акции каждый москвич может особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи — рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок — собственное «именное» дерево», — сказал заммэра.

Он привел данные: осенью прошлого года было высажено две тысячи деревьев, а в этом году — в два с половиной раза больше. Они украсили 26 парков, среди которых Битцевский лес, Измайловский парк, Москворецкий лесопарк, «Долина реки Сетунь», «Кузьминки-Люблино».

— Чаще всего москвичи выбирали липу, остролистный клен, сосну обыкновенную, серебристую иву и рябину, — сообщил Петр Бирюков.

Со следующего года высадка деревьев в рамках проекта будет проводиться два раза в год: весной и осенью. Заявочная кампания продлится до 31 декабря, подготовлены места под высадку более 20 тысяч деревьев на территории 23 парков.

Он напомнил, что в рамках проекта семьи москвичей, у которых дети появились начиная с 1 января 2019 года, могут высадить дерево в парке в честь рождения ребенка.

Подать заявку можно в течение трех лет с даты рождения ребенка на официальном портале столичного правительства.

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Петр БирюковМосквадеревья
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