Повар рассказала об ошибках домохозяек во время приготовления мяса

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Домохозяйки в России из года в год совершают одни и те же ошибки, которые могут значительно испортить блюда. О том, чего лучше не делать у плиты, повар Юлия Калинина рассказала Nation news.

В частности, кулинар рекомендовала не жарить говяжий стейк на растительном масле. Сначала его необходимо замариновать в масле. А если точнее, то посолить, поперчить, смазать маслом и положить на сухую сковородку.

— Не стоит готовить еду впрок. Домашние кушанья должны быть из-под ножа. Например, в холодильнике приготовленные блюда заселяются бактериями, и на следующий день они уже не пригодны, — отметила Калинина.

Она напомнила также о том, что во время маринования шашлыка в него нельзя добавлять уксус, иначе мясо станет сухим.

Помимо этого, повар рассказала, как правильно жарить котлеты, чтобы они получились вкусными и сочными.

— Чтобы масло при жарке котлет не так сильно горело, нужно смешать два вида. К примеру, подсолнечное и оливковое. Также во время готовки важно выдерживать правильную температуру, — пояснила эксперт.

По ее словам, сначала нужно жарить на среднем огне. Причем в первую очередь нужно хорошо разогреть масло, а уже после заниматься котлетами.

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