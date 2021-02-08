Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальное картофельное пюре

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Шеф-повар из США Маркус Уоринг предупредил поклонников картофельного пюре, каких ошибок следует избегать, чтобы блюдо получилось идеальным.

Так, эксперт порекомендовал разрезать картофель на равные части, предварительно очистив его и вымыв. Этот фактор имеет решающее значение. Если куски корнеплода будут неодинаковыми, то более мелкие рискуют перевариться, что сделает блюдо водянистым и испортит его вкус.

Помимо этого, картошку нужно варить в подсоленной воде при медленном кипении, добавляет Маркус. При таком способе овощ приготовится равномерно и не переварится.

После того, как картофель сварится, нужно слить из кастрюли воду и дать ему постоять в течение пяти минут. Затем в него можно добавить сливочное масло, сыр или зелень, однако сделать это следует до того, как картофель остынет, сообщает Birmingham Live.

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