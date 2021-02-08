Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальное картофельное пюре
800px-MashedPotatoes.jpg

Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальное картофельное пюре

Анастасия Колоскова

Общество

Шеф-повар из США Маркус Уоринг предупредил поклонников картофельного пюре, каких ошибок следует избегать, чтобы блюдо получилось идеальным.

Так, эксперт порекомендовал разрезать картофель на равные части, предварительно очистив его и вымыв. Этот фактор имеет решающее значение. Если куски корнеплода будут неодинаковыми, то более мелкие рискуют перевариться, что сделает блюдо водянистым и испортит его вкус.

Помимо этого, картошку нужно варить в подсоленной воде при медленном кипении, добавляет Маркус. При таком способе овощ приготовится равномерно и не переварится.

После того, как картофель сварится, нужно слить из кастрюли воду и дать ему постоять в течение пяти минут. Затем в него можно добавить сливочное масло, сыр или зелень, однако сделать это следует до того, как картофель остынет, сообщает Birmingham Live.

Читайте также: Домашняя нутелла и сочная курочка: повара поделились полезными рецептами

картофельшеф-поварсоветы по готовке
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте