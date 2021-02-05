Домашняя нутелла и сочная курочка: повара поделились полезными рецептами

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Повар Юлия Калинина во Всемирный день нутеллы, который отмечается 5 февраля, поделилась рецептами приготовления этого продукта. Некоторые из них могут быть интересны любителям правильного питания. Об этом сообщает Nation news.

Например, для того чтобы приготовить полезную ореховую пасту, нужно использовать финики, какао-масло, сироп топинамбура, орехи кешью и какао-порошок.

— Для начала нужно измельчить блендером 150 граммов орехов кешью вместе с 70 граммами растопленного какао-масла, 100 граммами фиников, 100 граммами какао-порошка. После этого к получившейся смеси добавить сироп топинамбура. По желанию можно использовать немного экстракта ванили. Все это надо пюрировать, — объяснила Калинина.

При этом орехи нужно заранее замочить, лучше всего на ночь. Так будут выведены токсины, а кешью напитаются влагой. Их не нужно обжаривать, иначе они не принесут пользы.

Еще один рецепт будет интересен тем, кто не следит за цифрами на весах. Для этого понадобятся фундук, коричневый сахар, какао-порошок и растительное масло.

— Обжарьте 150 граммов орехов и очистите их от скорлупы. После смешайте их в блендере со 100 граммами коричневого сахара и 50 граммами растительного масла. Затем добавьте в получившуюся смесь 100 граммов какао-порошка, желательно локализированного, и еще раз ее пюрируйте. Готово. Кстати, вместо коричневого сахара можно использовать и кленовый сироп, — добавила повар.

По словам эксперта, пасту, приготовленную по этим рецептам, нужно хранить в холодильнике.

В свою очередь британский повар Хестон Блюменталь раскрыл рецепт сочной и ароматной курицы в духовке. Об этом сообщил «Царьград».

Необычность запекания заключается в том, что перед готовкой тушку бройлера нужно хорошенько обсушить, а потом посолить или замочить в соленом растворе на ночь. Затем внутрь курицы положить лимон или апельсин. Далее нужно отправить мясо птицы в разогретый более чем на 100 градусов духовой шкаф. Повар отмечает, что при этой температуре курица будет нагреваться приблизительно до 60–70 градусов, поэтому приготовление займет не менее двух часов.

После этого нужно дать блюду остыть, а затем натереть курицу специями — куркумой или паприкой. Также можно добавить растительное масло. В конце нужно снова отправить курицу в разогретую духовку на пять минут. Так она покроется невероятно вкусной корочкой и приобретет аппетитный аромат.

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