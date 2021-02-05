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Названы семь кулинарных ошибок при готовке домашних блюд
еда

Названы семь кулинарных ошибок при готовке домашних блюд

Анастасия Колоскова

Общество

Американское издание перечислило семь ошибок, которые допускает практический каждый, кто занимается готовкой дома.

Так, первая из них — недочитывать рецепт перед тем, как приступить к готовке блюда, ведь залогом успешного результата является внимательное изучение инструкции и подготовка всех необходимых ингредиентов.

Второй ошибкой является переполнение сковороды при жарке. В таком случае не удастся получить аппетитную корочку, так как сваленные друг на друга продукты начнут размокать.

Третья ошибка — недостаточное количество соли в воде при отваривании макарон. Именно она обеспечивает блюду аромат во время приготовления.

Также, не стоит использовать в готовке сушеные или залежалые приправы. Со временем они существенно уступают свежим травам в способности отдавать аромат.

Пятая ошибка — использовать тупые ножи, которые делают процесс готовки небезопасным.

Шестая — не использование пищевого термометра, который является является единственным способом убедиться, что мясо, птица или рыба приготовилась с необходимой температурой.

Последняя ошибка —не пробовать блюдо во время готовки, чтобы убедиться в достаточном количестве нежных ингредиентов, пишет Real Simple.

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