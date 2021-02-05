Названы семь кулинарных ошибок при готовке домашних блюд

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Американское издание перечислило семь ошибок, которые допускает практический каждый, кто занимается готовкой дома.

Так, первая из них — недочитывать рецепт перед тем, как приступить к готовке блюда, ведь залогом успешного результата является внимательное изучение инструкции и подготовка всех необходимых ингредиентов.

Второй ошибкой является переполнение сковороды при жарке. В таком случае не удастся получить аппетитную корочку, так как сваленные друг на друга продукты начнут размокать.

Третья ошибка — недостаточное количество соли в воде при отваривании макарон. Именно она обеспечивает блюду аромат во время приготовления.

Также, не стоит использовать в готовке сушеные или залежалые приправы. Со временем они существенно уступают свежим травам в способности отдавать аромат.

Пятая ошибка — использовать тупые ножи, которые делают процесс готовки небезопасным.

Шестая — не использование пищевого термометра, который является является единственным способом убедиться, что мясо, птица или рыба приготовилась с необходимой температурой.

Последняя ошибка —не пробовать блюдо во время готовки, чтобы убедиться в достаточном количестве нежных ингредиентов, пишет Real Simple.

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