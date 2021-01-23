Шеф-повар раскрыл секрет приготовления идеальной жареной курицы

Фото: «Вечерняя Москва»

Шеф-повар Оли Мартин, ставший победителем в шоу MasterChef, раскрыл секрет приготовления жареной курицы «ресторанного уровня» на открытом огне. По его словам, при приготовлении мяса следует использовать небольшое количество масла.

Мартин отметил, что поливает птицу каждые десять минут в течение первого получаса, кроме последних 20–30 минут. Благодаря этому кожа птицы становится «красивой и хрустящей».

Помимо этого, блюдо должно «отдохнуть» после приготовления в течение половины времени готовки. В этом случае курица станет сочной.

— И покупайте курицу хорошего качества, разница во вкусе неизмерима, — цитирует слова шеф-повара The Daily Mail.

Мартин призвал пустить оставшиеся после готовки части птицы на приготовление куриного супа.

Кроме того, шеф-повар уверил, что курица сама по себе не может быть сухой. По его словам, мясо становится таким, если его передержат на огне. В связи с этим специалист порекомендовал проверять готовность птицы при помощи надрезов.

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