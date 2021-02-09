Виртуальный тренажер для учителей разработали в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице создали уникальный виртуальный тренажер под названием «Успех каждого ребенка». Программа изобретения содержит свыше 130 сценариев, которые прописаны на основе реальной школьной жизни. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В ведомстве рассказали, что с помощью тренажера учитель видит отчет о реакции виртуального ребенка на те или иные действия. В течение трех месяцев работы система показала, что общепрофессиональные компетенции учителей выросли на 81 процент.

По словам директора Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексея Рытова, в тренажере есть три уровня.

— Первый делает «замер» уровня компетенций участника. Например, он определяет уровень развития эмоционального и социального интеллекта, или умеет ли человек мотивировать учащихся. Второй уровень — обучающий. В тренажере предлагаются кейсовые ситуации и задания по тем направлениям, которые выявлены как «западающие», — уточнил Рытов.

На третьем уровне вновь происходит «замер», который и определяет, восполнил ли участник дефицит знаний.

Пользователи отметили, что виртуальный тренажер помогает им учиться мотивировать детей, лучше считывать их эмоции и настроение, а также смотреть на процесс взаимодействия с учениками по-новому.

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