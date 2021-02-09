«Газпром» остановил транзит газа из Литвы в Калининград

Фото: gazprom.ru/ПАО «Газпром»

Транзит газа из Литвы в Калининград временно остановлен по просьбе «Газпрома». Об этом сообщает литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid во вторник, 9 февраля.

По его данным, в понедельник поступило уведомление о том, что «Газпром» приостановил транзит газа из Литвы.

— Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву из Белоруссии. Причины приостановки транзита не уточняются, — уточнили в сообщении.

По данным литовского оператора, приостановка транзита газа в Калининград не будет иметь никаких финансовых последствий для Amber Grid. Оператор отметил, что поставки газа в Литву из Белоруссии производятся стабильно, сообщает агентство Прайм.

Договор между кампаниями АВ Amber Grid и «Газпром» действует с 2015 года. Документ о поставках газа Калининградскую область через Литву в был подписан на десять лет.

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