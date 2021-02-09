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Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями
Фото: Министерство обороны России

Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями

Кирилл Николаев

Армия

Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. Об этом во вторник, 9 февраля, рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что продолжительность планового полета составила около 12 часов. Бомбардировщики сопроводили истребители морской авиации Северного флота, сообщает ТАСС.

В Минобороны подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

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Минобороны Россиибомбардировщики Ту-160Баренцево море
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