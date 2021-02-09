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Надземный переход ввели в эксплуатацию в Зеленограде
Переход / Фото: Анна Быкова

Надземный переход ввели в эксплуатацию в Зеленограде

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Зеленоград, Савёлкинский проезд, 4 Карта всех событий

В Зеленограде ввели в эксплуатацию надземный переход. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Уточняется, что переход находится по адресу Савелкинский проезд в районе дома № 4. Его соорудили над Савелкинским проездом в месте примыкания к Центральному проспекту, где располагаются жилые дома и здание префектуры округа.

Конструкцию перехода выполнили в виде однопролетного моста. Длина перехода составляет более 60 метров, ширина — 6,5 метра. Для удобства маломобильного населения со стороны префектуры соорудили лифтово-лестничный узел в виде башни. Он находится между подъездом к префектуре и Центральным проспектом.

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