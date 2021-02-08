Более 200 километров новых дорог намерены построить в Москве за два года

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Около 205 километров новых дорог построят в Москве в 2021-2023 годах. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— За последнее десятилетие мы построили больше 1000 километров. В связи с тем, что основной объем работ для улучшения транспортной ситуации в городе выполнен, на 2021-2023 годы запланировано поменьше — около 205 километров новых дорог. Но, судя по всему, получится все равно больше, — рассказал он.

Также Загрутдинов сообщил о планах по строительству пешеходных переходов. Так, в предстоящие три года должны построить 11 надземных и 21 подземный пешеходный переход, передает «Российская газета».

Глава столичного департамента строительства рассказал, что планируется запустить в марте две станции БКЛ на западном участке — «Карамышевскую» и «Мневники», еще две — «Терехово» и «Кунцевская» тоже строятся хорошими темпами. Работы развернуты и на юго-западном участке — на «Давыдково» и «Аминьевской», «Проспекте Вернадского» и «Мичуринском проспекте». Все идет по плану на южном участке, где откроются станции «Воронцовская», «Зюзино» и «Новаторская». Замкнуть кольцо, по словам Загрутдинова, планируется в 2022 году.

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