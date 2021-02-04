Шесть станций метро появятся на территории ТиНАО

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В ближайшие годы на территории ТиНАО заработают еще шесть станций метро на Троицкой, Калининско-Солнцевской и Сокольнической линиях. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На данный момент ведется активное строительство Троицкой линии, где пассажиров примут станции «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка».

— Также мы строим станцию «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии, ведется подготовка территории для строительства станции «Новомосковская» Сокольнической линии, — пояснил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Троицкая линия, которая пройдет от станции Московского центрального кольца (МЦК) «Крымская» до Троицка, позволит снизить нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий. При этом станция «Теплый Стан» перестанет быть главным пересадочным узлом для жителей ТиНАО.

Со станции «Севастопольский проспект» можно будет перейти на МЦК. Станция «Улица Новаторов» станет пересадочной на Большую кольцевую линию, а «Коммунарка» — на Сокольническую линию.

Троицкую ветку начали строить в 2018 году. Сейчас на участке «Севастопольский проспект» — «Улица Новаторов» идут подготовительные работы. В частности, строятся участки от станции «Улица Новаторов» до «Бачуринской» и от «Бачуринской» до «Коммунарки». Планируется, что данный участок введут в эксплуатацию в 2023–2024 годах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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