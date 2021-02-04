Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Калужско-Рижская линия столичного метро возобновила работу в обычном режиме
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Калужско-Рижская линия столичного метро возобновила работу в обычном режиме

Анастасия Колоскова

Город

В четверг, 4 февраля, возобновилось движение поездов на участке Калужско-Рижской линии столичного метрополитена от станции «Беляево» до «Новых Черемушек». Ремонтные работы завершили на четыре дня раньше запланированного срока.

Изначально участок оранжевой ветки планировали открыть 7 февраля. Закрытие было связано со строительством Большой кольцевой линии. За время закрытия тоннелепроходческий щит прошел больше 30 метров для БКЛ, в том числе 20 метров прямо под станцией «Калужская». Помимо этого, за неполные две недели удалось обновить инфраструктуру метрополитена.

Уточняется, что станция «Калужская» Большой кольцевой линии позволит разгрузить одноименную станцию оранжевой ветки на 40 процентов. Вся Калужско-Рижская линия после запуска кольцевой станет свободнее на 15–18 процентов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Компенсационные автобусы запустили вдоль участка Таганско-Краснопресненской линии

Метровосстановление движения поездовКалужско-Рижская ветка метро
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Все мнения
О проекте