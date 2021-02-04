Калужско-Рижская линия столичного метро возобновила работу в обычном режиме

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В четверг, 4 февраля, возобновилось движение поездов на участке Калужско-Рижской линии столичного метрополитена от станции «Беляево» до «Новых Черемушек». Ремонтные работы завершили на четыре дня раньше запланированного срока.

Изначально участок оранжевой ветки планировали открыть 7 февраля. Закрытие было связано со строительством Большой кольцевой линии. За время закрытия тоннелепроходческий щит прошел больше 30 метров для БКЛ, в том числе 20 метров прямо под станцией «Калужская». Помимо этого, за неполные две недели удалось обновить инфраструктуру метрополитена.

Уточняется, что станция «Калужская» Большой кольцевой линии позволит разгрузить одноименную станцию оранжевой ветки на 40 процентов. Вся Калужско-Рижская линия после запуска кольцевой станет свободнее на 15–18 процентов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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