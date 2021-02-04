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Компенсационные автобусы запустили вдоль участка Таганско-Краснопресненской линии
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Компенсационные автобусы запустили вдоль участка Таганско-Краснопресненской линии

Юлия Курганова

Транспорт
Россия, Москва, метро Планерная Карта всех событий

Вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии столичного метро запустили компенсационные автобусы с остановками на пяти станциях. Об этом сообщается в четверг, 4 февраля, в Telegram-канале пресс-службы Департамента транспорта Москвы.

Вдоль закрытого участка линии метро запущены компенсационные автобусы с остановками у станций метро «Планерная», «Сходненская», «Тушинская», «Спартак» и «Щукинская».

Также пассажирам предлагается пользоваться МЦД-2.

Отмечается, что специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления движения на участке «Планерная» — «Октябрьское поле». Движение между станциями «Котельники» и «Октябрьское поле» осуществляется согласно расписанию.

Ранее сообщалось, что движение поездов приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии метро из-за проверки инфраструктуры.

Читайте также: Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД в феврале

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