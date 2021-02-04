Движение на участке Таганско-Краснопресненской линии метро приостановлено

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, метро Планерная Карта всех событий

Движение поездов приостановили на участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле». Об этом сообщается в четверг, 4 февраля, в Telegram-канале пресс-службы Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что движения поездов приостановлено в связи с необходимостью проверки инфраструктуры.

Пассажиров попросили пересесть на наземный транспорт или МЦД-2.

Ранее сообщалось, что движение в районе станций Калужско-Рижской линии метро восстановят к утру 4 февраля. Маршруты были изменены из-за прокладки тоннеля будущей Большой кольцевой линии.

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