Движение на участке Таганско-Краснопресненской линии метро приостановлено
Движение поездов приостановили на участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле». Об этом сообщается в четверг, 4 февраля, в Telegram-канале пресс-службы Департамента транспорта Москвы.
Отмечается, что движения поездов приостановлено в связи с необходимостью проверки инфраструктуры.
Пассажиров попросили пересесть на наземный транспорт или МЦД-2.
Ранее сообщалось, что движение в районе станций Калужско-Рижской линии метро восстановят к утру 4 февраля. Маршруты были изменены из-за прокладки тоннеля будущей Большой кольцевой линии.
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