Участок оранжевой ветки московского метро откроют 4 февраля

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Поезда на участке Калужско-Рижской линии московского метро от станции «Беляево» до «Новых Черемушек» начнут курсировать с 4 февраля. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

Участок оранжевой линии был закрыт для проведения тоннеля Большой кольцевой линии. За две недели рабочие проложили более 30 метров тоннелепроходческого щита для БКЛ. Из них 20 метров были проведены под станцией «Калужская». Кроме того, во время работ специалисты обновили инфраструктуру метро.

Первоначально технические работы планировали завершить 7 февраля, однако рабочие справились быстрее, закончив техническое оснащение на четыре дня раньше срока.

Для удобства пассажиров на закрытом участке работали компенсационные автобусы. Более 500 сотрудников помогали москвичам ориентироваться в метро и составлять свой маршрут с учетом закрытия станций.

Отмечается, что после открытия станции «Калужская» Большой кольцевой линии на данном участке метро станет свободнее на 40 процентов. Вся оранжевая ветка после ввода БКЛ разгрузится на 15–18 процентов.

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