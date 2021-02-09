Новую школу построят в деревне Ватутинки в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Десёновское, деревня Ватутинки Карта всех событий

Новую школу на 1,2 тысячи мест построят в деревне Ватутинки в 2022 году. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

По словам руководителя ведомства Рафика Загрутдинова, на данный момент специалисты ведут проектно-изыскательские работы. Планируется, что строительство начнется в этом году.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрено зонирование учебных зон с размещением блока начальной школы отдельно от основной и средней. Также при строительстве будет обеспечена доступность для маломобильного населения, передает агентство городских новостей «Москва».

В составе образовательного учреждения предусмотрено 20 учебных классов начальной школы с 1-го по 4-й класс, 20 классов средней школы с 5-го по 9-й и 8 — с 10-го по 11-й класс, а также медицинский, инженерный и академический лабораторно-исследовательские комплексы. Помимо этого, школу оснастят современным оборудованием.

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